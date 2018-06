Fernando Tavares Pereira candidata-se à presidência do Sporting

O empresário e reconhecido associado de longa data do Sporting Clube Portugal Fernando Tavares Pereira, presidente do grupo Tavfer e patrono do Movimento Apoio a Vítimas dos Incêndios de Midões, vai candidatar-se à presidência do clube de Alvalade, disse o próprio ao Jornal Económico na tarde desta quarta-feira.

O empresário natural de Midões, Tábua, distrito de Coimbra, apresenta à cabeça da sua candidatura o antigo presidente da Câmara Municipal de Loures pelo PS, Carlos Teixeira, o antigo secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Rui Barreiro, e Fernando Fernandes, antigo campeão nacional, europeu, intercontinental e mundial de kickboxing. O lugar nas listas da candidatura de Tavares Pereira a que estes três nomes vão concorrer ainda não estão decididos.

“Unidos Venceremos” é a premissa da candidatura de Fernando Tavares Pereira. O objetivo do empresário em caso de vitória à presidência do conselho diretivo do Sporting é a “união do Sporting e garantir a continuidade da atividade desportiva do clube”.