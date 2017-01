Fernando Medina “muito satisfeito” com apoio de Bagão Félix

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, mostrou-se satisfeito com o apoio dado à sua recandidatura por António Bagão Félix.

Em entrevista ao Diário de Notícias e à TSF, Bagão Félix disse que nas eleições autárquicas vai votar em Fernando Medina e não na candidata do seu partido (CDS), Assunção Cristas.

Em declarações à Renascença, este domingo, Medina elogiou o percurso de Bagão Félix e não escondeu a satisfação pelo apoio: “Fiquei naturalmente muito satisfeito, Bagão Félix é uma personalidade com grande percurso na vida política e na vida pública portuguesa e recebi com satisfação o apoio dele. Não vimos do mesmo quadrante político, mas acho que é uma palavra de reconhecimento ao trabalho que tem vindo a ser feito e de incentivo para o que queremos fazer no futuro.”