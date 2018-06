Fernando Hierro é o novo selecionador da Espanha, substituindo Lopetegui

Fernando Hierro vai ser o novo selecionador da seleção de futebol da Espanha no campeonato do mundo de futebol de 2018, que tem início quinta-feira, 14 de junho, na Rússia, anunciou esta quarta-feira a federação espanhola de futebol.

O até agora diretor desportivo da federação espanhola de futebol é o eleito para suceder a Julen Lopetegui, que foi demitido do cargo depois de conhecido que vai treinar o Real de Madrid na próxima época.

A decisão foi anunciada esta quarta-feira por Luis Rubiales, presidente da federação espanhola de futebol.

Fernando Hierro, antigo defesa central do Real Madrid e antigo capitão da “La Roja”, vai estar no banco a orientar a equipa já esta sexta-feira, no jogo contra Portugal.

Julen Lopetegui foi demitido esta quarta-feira depois de revelada a sua saída para o Real Madrid, durante o dia de terça-feira. A federação espanhola não gostou da decisão do treinador, que em maio tinha renovado o seu contrato. Antes de liderara a seleção espanhola, Lopetegui foi treinador do Futebol Clube do Porto.