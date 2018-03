Férias da Páscoa com chuva, vento, neve e temperaturas abaixo do normal

As miniférias da Páscoa vão ser marcadas pela ocorrência de chuva, vento forte, queda de neve e temperaturas abaixo do valor normal para a época, disse à Lusa a meteorologista Maria João Frada.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para hoje está previsto céu muito nublado, possibilidade de chuva no Minho e uma subida da temperatura máxima de 02 a 05 graus Celsius na generalidade do território, nomeadamente acima do sistema montanhoso Montejunto-Estrela onde vão variar entre os 20 e os 23 graus.

“Para amanhã [quarta-feira] está previsto um agravamento do estado do tempo. Vamos ter a aproximação e passagem de um sistema frontal de pouca atividade, mas que vai dar muita nebulosidade e períodos de chuva fraca no Minho, estendendo-se gradualmente às regiões do sistema montanhoso Mchuvaontejunto/Estrela e que serão de neve nos pontos mais altos da Serra”, adiantou.