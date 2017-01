Feriados de dezembro causam quebra de 4% a 5% nas receitas dos CTT

Os CTT – Correios de Portugal registaram uma quebra de 4% a 5% nos rendimentos operacionais de 2016, face às anteriores estimativas.

Em comunicado hoje enviado à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a empresa liderada por Francisco de Lacerda explica que este recuo se deveu a “uma queda superior à esperada no tráfego de correio endereçado no quarto trimestre de 2016 (…) com impacto relevante dos feriados naquele período (menos três duias úteis do que no quarto trimestre de 2015).

Esta conjuntura negativa originou também um decréscimo de 4% a 7% no EBITDA recorrente dos CTT no ano de 2016, excluindo o Banco CTT.