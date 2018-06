Fenprof garante que adesão à greve foi superior a 97%

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) anunciou esta terça-feira à noite que a adesão à greve foi superior a 97,6% nos últimos dois dias, 25 e 26 de junho, com quase todas as reuniões de avaliação canceladas. Em comunicado, a organização sindical apelou os docentes a manterem-se “firmes e empenhados” e adiantou que até ao final do dia de hoje ainda irá requerer a aclaração do acórdão do colégio arbitral.

Tal como foi tornado público pelo Ministério da Educação, o colégio arbitral nomeado para decidir serviços mínimos na greve dos professores às avaliações decretou “por unanimidade” que estes se vão aplicar aos conselhos de turma dos 9º, 11.º e 12.º anos. Ao ter conhecimento da decisão, a Fenprof referiu que pretende “esclarecer se, efetivamente, o mesmo [acórdão do colégio arbitral] aponta para a prática de atos ilegais, como indicia uma primeira análise do documento”.

Além disso, lembra que os árbitros que constituem o colégio arbitral são sorteados entre três grupos de juristas e que, no grupo de representantes dos trabalhadores, designado pelas Confederações Sindicais, inclui-se uma jurista que trabalha com a Fenprof e que “apresentou declaração de impedimento e não foi sequer incluída no grupo dos árbitros a sortear”.