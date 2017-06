Fenprof elogia reunião com Governo e admite desconvocar greve

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) reuniu-se com o Governo e aplaude o resultado do encontro, colocando em cima da mesa a possibilidade de desmarcar a greve do próximo dia 21 de junho. Em declarações à SIC, esta quinta-feira, o dirigente da associação explicou que ouviram “com agrado a disponibilidade do Governo” e admite negociar até ao limite do dia 20.

“Quando nós ouvimos o primeiro ministro a dizer que tem essa abertura, percebemos que já não é só o ministério da Educação a falar. Marcamos a greve para 21. Até às 23h59 do dia 20 a Fenprof estaria disponível para continuar a negociação e procurar uma plataforma mínima para que pudesse haver um entendimento no sentido de podermos não realizar a greve”, afirmou o responsável.

O organismo que representa os docentes e a Federação Nacional de Educação (FNE) confirmou a convocação de uma greve para o dia 21 de junho, depois de ter considerado que o Governo deu “respostas insuficientes” às reivindicações das estruturas sindicais. A greve dos professores irá realizar-se em dia de exames nacionais, nomeadamente Física-Química A, Geografia A e História da Cultura e das Artes. Também para esse dia estão marcadas as provas de aferição do 2º ano (Matemática e Estudo do Meio).