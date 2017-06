Fenprof e FNE confirmam greve para 21 de junho

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e a Federação Nacional de Educação (FNE) confirmaram a convocação de uma greve para o dia 21 de junho, depois de terem considerado que o Governo deu “respostas insuficientes” às reivindicações das estruturas sindicais.

A greve dos professores irá realizar-se em dia de exames nacionais, nomeadamente Física-Química A, Geografia A e História da Cultura e das Artes. Também para esse dia estão marcadas as provas de aferição do 2º ano (Matemática e Estudo do Meio).

Em declarações à Lusa, o secretário-geral da FNE, João Dias da Silva, disse esperar uma grande adesão por parte dos professores, face à “insuficiência de respostas” do Governo às reivindicações que apresentou.