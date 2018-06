FENPROF conta espingardas para luta que se avizinha

A semana “será fortíssima”, avança a FENPROF em comunicado enviado às redações. O dia de amanhã, 6 de junho, começa no Parlamento, às 10h00, onde uma delegação do Secretariado Nacional, coordenada pelo seu secretário-geral, Mário Nogueira, participará numa audição da Comissão de Educação e Ciência.

Esta presença integra-se no conjunto de audições que levaram o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, àquela comissão no passado dia 23 de maio. “Vem em boa hora a audição, pois segue-se à reunião mais negativa já realizada com a atual equipa ministerial, na qual o ministro anunciou que o governo se prepara para apagar todo o tempo de serviço correspondente ao congelamento da carreira, tempo esse em que os professores trabalharam nas suas escolas”, explica a FENPROF.

O ministro Tiago Brandão Rodrigues disse, esta segunda-feira, não existirem condições para chegar a acordo com os sindicatos por estes não flexibilizarem a sua posição sobre o tempo de serviço a recuperar. Uma “afirmação estranha”, segundo a FENPROF, dado que “o Ministério da Educação e o Governo já chegaram a acordo com os Sindicatos em 18 de novembro de 2017, comprometendo-se a contar o tempo. O problema é que o Governo não quer honrar o compromisso.”

Na reunião com a 8.ª comissão parlamentar serão ainda abordados outros assuntos que dizem respeito aos professores e à escola pública, designadamente os concursos de professores e o processo de municipalização que se anuncia.

Ainda no dia 6, a partir das 11h30 horas, a FENPROF participará, no ME, na ronda negocial relativa ao despacho sobre a Organização do próximo Ano Letivo, documento fundamental para um dos assuntos que está no topo das reivindicações dos professores: os seus horários de trabalho.

A partir das 17 horas, terá lugar uma reunião, que juntará as 10 organizações sindicais que convocaram a greve às avaliações, que se realizará a partir do dia 18 de junho.

Nos restantes dias da semana reunirão os órgãos da FENPROF: Secretariado Nacional, nos dias 7 e 8, e Conselho Nacional, no dia 9, sábado. Neste dia 9, pelas 12 horas, na sede da FENPROF, em conferência de imprensa, a FENPROF divulgará as decisões dos seus órgãos face à intransigência do Governo.