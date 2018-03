Fendas na Ponte 25 de abril estão identificadas há oito anos

As fissuras na estrutura da ponte 25 de Abril já tinham sido identificadas há oito anos pela equipa permanente no local do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ). A necessidade de obras de intervenção foi anunciada há dois anos, mas só na quarta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou o lançamento do concurso público para os trabalhos de manutenção, avança o jornal “Diário de Notícias”.

Um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), entregue há um mês ao Governo, denunciava a necessidade de serem feitas obras urgentes na ponte que liga Lisboa a Almada. Desde que foram identificadas as anomalias na infraestrutura, as fendas “aumentaram de comprimento”. O presidente do LNEC, Carlos Pina, garantiu esta quarta-feira à noite que a ponte “está e estará segura”.

O presidente da IP, António Laranjo, admitiu que já sabia da existência de fissuras na Ponte 25 de Abril há dois anos, mas que esta “não é uma obra urgente nem emergente”, apesar de ser “prioritária” para a empresa. António Laranjo garante também que “nunca haverá perigo de circular nesta ponte”.