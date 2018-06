Feira Nacional da Agricultura termina amanhã

Hoje e amanhã, dia 10 de junho, são os últimso dias para poder visitar a Feira nacional da Agricultura em Santarém.

Hoje é um dia dedicado ao município do Cartaxo e ao centenário do Ministério da Agricultura.

Amanhã, é o dis dos municípios de Almeirim e de Rio Maior.

Animação no recintos com ranchos folclóricos, espetáculos musicais, grupos de cantares, largadas provas de equitação, largada de toiros, garraiadas, troféus de ‘dressage’, provas de perícia de campinos, provas de produtos mtradicionais e vinhos, feiras de artesanato e refeições típicas em amis de uma dezenas de restaurantes e tasquinhas são as diversdas alternativas para o visitante.

Em termos de agenda, hoje, dia 9 de junho, pelas 13 horas, o Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, participa num encontro com os expositores participantes na 55a Edição da Feira Nacional de Agricultura.

“Trata-se de um encontro que se insere na comemoração do Dia do Ministério da Agricultura na Feira Nacional de Agricultura. O Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, e o Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, acompanham a iniciativa”, que se vai realizar nas instalações do CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas.

Capoulas Santos vai regressar À FNA à noite, pelas 21 horas, para assistir ao espetáculo equestre “O Cavalo, o Ribatejo e a Arte Equestre”, realizado pela Escola Portuguesa de Arte Equestre, no âmbito da comemoração do Dia do Ministério da Agricultura na Feira Nacional de Agricultura.

O Secretário de Estado da Agricultura e o Secretário de Estado das Florestas acompanham a iniciativa.