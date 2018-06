Feira do Livro do Funchal encerra com concerto de Sandy Kilpatrick e The Origins Band

A Feira do Livro do Funchal termina este domingo num programa marcado pelo concerto de Sandy Kilpatrick e The Origins Band num dia em que se vai ‘Contar uma História’ com Anabela Machado, Rosa Luísa Gaspar, e Sofia Henriques.

A música será uma constante neste dia de encerramento da feira do livro. Para além do espetáctulo de Sandy Kilpatrick e The Origins Band (18h00), no Teatro Municipal Baltazar Dias, existe os Akoustic Junkies (19h00) a atuar no palco situado na Avenida Arriaga.

O workshop de banda desenhada é também outra das atividades que vão decorrer no domingo. O evento é dirigido por Diogo Freire, e é intitulado ‘As mulheres Também Podem ser Heroínas’ (11h00).