Feira Agropecuária regressa à Santa do Porto Moniz pela 63ª vez

Já vai na 63ª edição e está de regresso à Santa do Porto Moniz. Todos os anos a Feira Agropecuária agrega dezenas de expositores e atrai milhares de visitantes, sendo um cartaz de grande relevo para os criadores de gado regionais.

Para além da exposição e dos leilões de animais, estão previstas ações de sensibilização para os cuidados animais e o lançamento das marcas “Carne Regional” e “Carne regional Extra”.

Humberto Vasconcelos, secretário regional de Agricultura e Pescas, preside à abertura do certame esta sexta-feira, pelas 17 horas. Para domingo, pelas 10 horas, está prevista a intervenção do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque. A partir das 12h30, decorre a segunda parte da 1ª prova de Mondioring da Madeira – Do Mar à Serra.