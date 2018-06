Federação Portuguesa de Futebol e Altice Portugal levam adeptos de quase 200 municípios ao Portugal-Argélia

O objetivo é envolver Portugal no apoio à seleção nacional naquele que será o último jogo antes da partida para o campeonato do mundo na Rússia. Perto de 10.000 adeptos de vários pontos do país vão estar nas bancadas do Estádio da Luz.

Perto de 200 municípios portugueses e quase 10.000 adeptos aderiram à campanha da Federação Portuguesa de Futebol e da Altice Portugal, denominada "Portugal numa bancada" para assistirem ao vivo o jogo amigável entre Portugal e Argélia. Em comunicado, a empresa explica que o objetivo desta iniciativa passa por envolver Portugal no apoio à seleção nacional. Todos os municípios do país foram contatados e cada um deles recebeu 50 bilhetes para o encontro. Esta partida será a última antes de Portugal rumar ao campeonato do mundo de futebol, na Rússia, e será disputada no próximo dia 7 de junho, pelas 20h15, no Estádio da Luz. Para todos aqueles que quiserem marcar presença através desta campanha só precisam de se registar na plataforma "Portugal+" criada pela Federação Portuguesa de Futebol, em apoio a todas as seleções nacionais.