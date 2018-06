Federação de Rugby despromove Agronomia e Direito ao terceiro escalão pela

A Federação Portuguesa de Rugby (FPR) decidiu punir com a despromoção ao terceiro escalão da competição as equipas da Agronomia e do Direito, depois de um caso de violência registado no final de um jogo entre as duas equipas, realizado

Em comunicado, e após analisadas todas as provas, a FPR concluiu que foi “averbada derrota a AEIS Agronomia e GD Direito no jogo do passado dia 28 de abril de 2018, a contar para as meias-finais do CN1,” e que “são as duas equipas despromovidas ao último escalão competitivo sénior em 2018/19”.

Depois de duas reuniões feitas pelo orgão máximo da modalidade nos dias 29 e 31 de maio, depois do conselho de disciplina ter terminado o processo de inquérito, no qual foram ouvidas testemunhas de ambas as equipas. Para esta medida contribuiram também o relatório do árbitro e as imagens de vídeo que documentam o momento das agressões.