Fed e guerra comercial criam incerteza, mas Wall Street abre no ‘verde’

Wall Street abriu esta terça-feira com ganhos, num dia em que espera volatilidade. Os investidores estão focados na reunião da Reserva Federal norte-americana, que termina esta quarta-feira, e na entrada em vigor dos aumentos das tarifas alfandegárias às importações nos EUA, dois dias depois. As ações do Facebook começam a reduzir as perdas, depois de um tombo de 6% na última sessão.

“Há muito mais volatilidade no mercado e porque há dois grandes receios – um erro de política monetária e um erro de política comercial. Em segundo plano, ainda há um grande caos na Casa Branca, afirmou o estrategista chefe de mercados da B. Riley FBR, Art Hogan, em declarações à agência Reuters.

Do lado da política monetária, o mercado está a dar como garantido que a Fed irá anunciar a primeira de quatro subidas na federal funds rate esta quarta-feira, sendo que a dúvida é sobre o futuro. Os traders antecipam que a Fed suba os juros num total de três vezes em 2018, mas Jerome Powell poderá atualizar as projeções do dot plot e sinalizar quatro aumentos ao longo do ano.