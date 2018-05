Fed classifica Deutsche Bank como banco “problemático”

A Reserva Federal norte-americana considerou a filial do Deutsche Bank nos Estados Unidos da América (EUA) um banco problemático, uma crítica do regulador que não é comum para uma grande instituição financeira, segundo avançou esta quinta-feira o “The Wall Street Journal” (WSJ).

De acordo com fontes contactadas pelo jornal norte-americano, a opção de classificar as operações do banco alemão no país em “troubled conditions” foi tomada há um ano, para endurecer as políticas de risco, e nunca havia sido tornada pública.

Após a decisão ter sido divulgada, os títulos do banco caíram 7,2% na bolsa de Frankfurt, para os 9,16 euros, o que corresponde ao valor de fecho mais baixo desde 1991. Isto porque as “condições problemáticas” da entidade bancária alemã implicam sanções do principal órgão regulador dos EUA e novas exigências a cumprir.