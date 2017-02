Fed avisa: Limitar imigração pode abrandar crescimento nos EUA

Questionada sobre as medidas contra a imigração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Yellen recusou “comentar em detalhe a política sobre a imigração”, mas acrescentou que “o crescimento da população ativa abrandou nos Estados Unidos” e que essa foi uma das razões do crescimento mais lento que se tem verificado.

Yellen disse ainda que a imigração foi “uma fonte importante de crescimento da participação no emprego”.

“Abrandar o ritmo da imigração deve, provavelmente, desacelerar o ritmo de crescimento da economia”, afirmou numa comissão do Senado, onde comparece de seis em seis meses para falar sobre política monetária e economia.