Fecho em baixa de Wall Street arrasta Europa para terreno negativo

A bolsa portuguesa negoceia esta quarta-feira, 28 de março, em terreno negativo, em linha com a Europa. A meio da manhã, o principal índice português, PSI 20, recua 1,17%, para 5.312,51 pontos, com quase todas as cotadas em queda, à exceção da Pharol.

A Mota-Engil é a cotada a registar maiores desvalorizações, ao perder 3,02% para 3,375 euros. Gualter Pacheco, trader da Gobulling – Banco Carregosa, indica que a empresa liderada por Gonçalo Moura Martins “foi bastante penalizada nas últimas sessões, tendo em conta as previsões de resultados menos positivos em relação ao ano de 2017”.

Os analistas do Caixa BI estimam que a empresa tenha encerrado 2017 com um prejuízo de 6,8 milhões de euros. A empresa de construção perde 1,84% para 3,460 euros, depois de já ter reportado uma quebra acentuada dos seus resultados no primeiro semestre do ano. Os resultados oficiais serão dados a conhecer à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no próximo dia 6 de abril.