FC Porto: Procura de obrigações superou 1,3 vezes a oferta

A procura na última emissão de obrigações da SAD do FC Porto ultrapassou 1,3 vezes a oferta, segundo os dados da operação hoje divulgados através da Comissão do Mercados e Valores Mobiliários (CMVM).

A procura foi de quase 46 milhões de euros para uma oferta de 35 milhões.

A forte procura pelas obrigações do clube logo nos primeiros dias de subscrição, levou a entidade a aumentar o montante do empréstimo obrigacionista dos 30 milhões de euros inicialmente previstos para 35 milhões de euros.

Foram 3.471 investidores a subscrever os títulos de dívida da SAD do Porto, dos quais a maioria (30%) subscreveu um montante entre 1,001 euros e 5 mil euros. O montante mínimo a subscrever eram 100 euros em múltiplos de 5 euros. Até mil euros foram subscritos 28,9% dos investidores, entre 5,001 e 10 mil euros subscreveram 17,1%. Até 50 mil euros subscreveram 21,9% de investidores e mais de 50 mil representa 1,7% dos investidores.

A liquidação da oferta e admissão ocorre na próxima sexta, dia 9 de junho.

O empréstimo, com uma taxa de juro nominal bruta de 4,25% ao ano, tem uma duração de três anos, sendo o reembolso efetuado ao valor nominal, de uma só vez, no dia p de junho de 2020.

Os acionistas da SAD a 31 de dezembro eram o Futebol Clube do Porto com 75,75%; António Oliveira tem 7,34%; Joaquim Oliveira com 6,68% e o resto está em free-float.

A operação contou com o Montepio Investimento como Coordenador Global. O Caixa BI juntou-se ainda como líder conjunto.

O sindicato de colocação foi composto pelo Activo Bank, Banco Best, Banco BIC, Banco Carregosa, Banco Popular, Caixa BI, CGD, Milennium BCP, Novo Banco e Novo Banco dos Açores.

Como assessor jurídico da SAD esteve a sociedade Vieira de Almeida. E o auditor foi a Deloitte.