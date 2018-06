FC Porto confirma Diogo Dalot no Manchester United por 22 milhões de euros

O passe Diogo Dalot, jovem defesa-direito da escolas do FC Porto, foi vendido ao Manchester United por um valor de 22 milhões de euros, anunciou hoje o clube azul e branco à CMVM.

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Manchester United para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Diogo Dalot pelo valor de 22.000.000 € (vinte e dois milhões de euros)”.

Recorde-se que a cláusula de rescisão do defesa era de 20 milhões de euros, sendo que o FC Porto terá conseguido transacionar o atleta por um valor um pouco acima dessa cláusula.