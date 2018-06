Fazer mais pelo mundo, por todos

Num mundo cada vez mais digital, o desafio é hoje ser cada vez mais humano. O que é difícil, e provavelmente o maior desafio até hoje de marcas e agências de publicidade. Nunca até agora tivemos consumidores tão exigentes e cíticos, por isso, todo o cuidado é pouco, mas quem arrisca muitas vezes ganha.

A Ogilvy Brasil desenvolveu para a Schweppes o projecto The dress For Respect, que escolheu dar visibilidade ao assédio sexual que vitima as mulheres. De acordo com a ONG Think Olga, 86% das mulheres brasileiras já foram alvo de assédio em discotecas. Partindo deste princípio, a Ogilvy criou um vestido para registar quantas vezes é que uma mulher era tocada sem o seu consentimento numa discoteca em São Paulo, no Brasil, uma experiência que contou com a participação de três mulheres que, por hora, foram tocadas mais de 40 vezes sem consentimento.

É apenas um exemplo recente, mas interessante sobre o que as marcas podem fazer por um mundo melhor, arriscando, tomando posições e promovendo iniciativas que por mais arriscadas que sejam trazem sempre mais a ganhar do que a perder, sobretudo em notoriedade e relação emocional. Aquela que as marcas tanto sonham alcançar.