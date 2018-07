Faturação da Ervideira superou um milhão de euros no primeiro semestre de 2018

A produtora alentejana de vinhos Ervideira ultrapassou um milhão de euros de faturação no primeiro semestre de 2018, o que representou um crescimento de 8% face ao período homólogo de 2017.

O crescimento na faturação da Ervideira neste primeiro semestre é acompanhado por um decréscimo de 5% no número de garrafas vendidas, o que reflete o resultado da estratégia da produtora em apostar nos seus vinhos topo de gama, e da preferência do consumidor por produtos com elevada qualidade.

Se a tendência dos anos anteriores se mantiver, a produtora espera atingir os 2,4 milhões de euros [de faturação] no final do ano.