Fátima: Portugal fecha fronteiras durante a visita do Papa

As fronteiras nacionais vão ser fechadas durante a visita do Papa Francisco a Portugal, em maio. A decisão de repor temporariamente o controlo de fronteiras foi aprovada esta quinta-feira pelo Conselho de Ministros, de acordo com uma fonte do Governo, citada pela agência “Lusa”.

A reposição do controlo de fronteiras decorrerá entre a meia-noite de 10 de maio e a meia-noite de 14 de maio, refere a agência. O Papa Francisco estará de visita a Fátima entre os dias 12 e 13 de maio para participar nas comemorações do centenário das aparições. Era já conhecido que as autoridades nacionais iam fazer um reforço das medidas de segurança. Portugal já tinha encerrado temporariamente as fronteiras durante a cimeira da NATO, realizada em Lisboa em 2010 e o durante o Campeonato Europeu de Futebol em 2004. Continuar a ler