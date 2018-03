Farfetch firma parceria com Harvey Nichols, a primeira ‘department store’ a juntar-se à plataforma

A Farfetch, a plataforma global para a indústria de moda de luxo, e a Harvey Nichols, grupo internacional de ‘department stores’ de luxo, assinaram um acordo global de vários anos, que fará da retalhista a primeira loja departamento a juntar-se à plataforma da Farfetch, informou a empresa portuguesa, sediada em Londre, esta segunda-feira.

Inicialmente, a parceria vai permitir que os produtos da Harvey Nichols possam ser adquiridos na plataforma de e-commerce da empresa fundada pelo português José Neves. Os clientes da Harvey Nichols vão também beneficiar dos serviços da Farfetch, incluindo devoluções em loja e entregas no próprio dia.

As duas empresas vão ainda explorar iniciativas de retalho e tecnologia no Reino Unido. Em simultâneo, a Harvey Nichols, uma marca com quase 190 anos de existência, deverá aproveitar a parceria para alavancar a sua presença internacional.