Farfetch apresenta “Loja do Futuro” em Londres

Foi desenvolvida online e agora vai passar a ter um teto e quatro paredes. A primeira loja física da Farfetch, plataforma online de artigos de luxo, abre em Londres e coloca a tecnologia no centro da experiência de consumo, considerando a recolha de dados sobre os clientes, bem como uma melhor relação entre vendedor e consumidor.

Apresentada esta quarta-feira na FarfetchOS, como “A Loja do Futuro”, o seu conceito (pioneiro na indústria, mas ainda em teste) é modular, relata o “Business of Fashion”. Isto significa que as marcas presentes na loja poderão adaptar o seu ponto de venda. “Ganhou um novo modelo de negócio”, anunciou a empresa unicórnio (avaliada em mais de mil milhões de dólares), esta quarta-feira, em comunicado.

O conceito desta loja física visa “demonstrar como a tecnologia pode ser perfeitamente entrelaçada na experiência do cliente, oferecendo uma vantagem competitiva para retalhistas e marcas”, lê-se.