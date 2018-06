“Faltam capitais próprios nas empresas”, realça Carlos Costa

“Todos os dias estamos a fazer mudanças estruturais sem nos apercebermos, e quem as faz são os agentes económicos. Todos os dias estamos a ser objeto do empreendedorismo dos outros ou estamos nós próprios a fazê-lo”, disse o Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa.

Abrindo a 7ª Conferência da Central de Balanços do banco central, na Porto Business School (PBS), no Porto, centrada na ‘Inovação e empreendedorismo’, Carlos Costa lembrou que o Estado deve ser um dos agentes do empreendedorismo, não apenas como indutor, mas também como ‘não-perturbador’ da envolvente que induziu.

“O Estado funciona como elemento estabilizador e indutor”, desde logo pelo sistema de ensino, formação profissional e investigação – áreas que não se devem entregar aos privados. Mas Carlos Costa recordou que “o Estado, ao estabilizar, pode adormecer”: nesse quadro, “Temos que acordar mesmo que seja com sobressalto”, dando lugar às reformas estruturais, “necessárias para repor a economia no lugar onde ela deve estar”.