Falta de papel higiénico em unidades de saúde da ARS Lisboa e Vale do Tejo, diz sindicato

A denúncia consta do site do SIM, onde o sindicato dá conta de que “a centralização de procedimentos e concursos para ganhos de escala é uma medida de gestão que tem vindo a ser tomada cada vez com mais frequência no sector da saúde”.

Para o SIM, tal implica, no entanto, cumprimento de prazos, e previsão adequada de stocks o que, frisa, “não acontece devidamente”.

Este sindicato recorda que há pouco tempo registou-se também a falta de seguro de frota da ARS Centro que afetou serviço vários dias. Em janeiro deste ano, os sinditados do sector denunciaram que tratamentos domiciliários de enfermagem e outros serviços de saúde não foram realizados durante vários dias na região Centro por falta de seguro das viaturas da Administração Regional de Saúde .