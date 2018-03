Falta de pagamento no topo das infrações laborais cometidas na Madeira

A inobservância de obrigações retributivas foi das infrações laborais com maior ênfase na Madeira no primeiro trimestre de 2018. Em mais de 2 mil ações inspetivas, a Direçção Regional do Trabalho identificou 293 casos de falta de pagamento salarial.

Segundo os dados avançados pela Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, com a tutela da Direção Regional do Trabalho, foram detetatas, no primeiro trimestre de 2018, 910 infrações a regras laborais.

Neste período, a Região desencadeou 2.276 ações inspetivas, 1.232 visaram a satisfação de 308 reclamações apresentadas por trabalhadores e organismos sindicais. Esta ação abrangeu 261 locais de trabalho e envolveu 1.578 trabalhadores.