“Falta de massa crítica” faz com que Interior não se desenvolva, afirma Rui Rio

O presidente do Partido Social Democrata (PSD) alertou esta terça-feira para as assimetrias entre as várias regiões do país, considerando que é devido à “falta de massa crítica” que o Interior não se consegue desenvolver.

“A área de Lisboa tem dificuldades por excesso de centralização e concentração, tentando-se pôr tudo onde não cabe”, disse Rui Rio, à margem das Jornadas Parlamentares do PSD, que decorrem na cidade da Guarda.

Sob o tema “Afirmação e valorização do interior”, o líder social democrata justificou que as diferenças são consequência de más políticas implementadas em “30 ou 40 anos” de má governação. Para Rui Rio, ao longo dos anos o país falhou e não soube contrariar essa tendência, chegando até a implementar políticas que concentraram e centralizaram, mas Portugal ainda “a tempo de melhorar”.