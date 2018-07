Falta de confiança é o maior obstáculo à reforma da UE

Os contínuos esforços para reformar e aprofundar a integração europeia estão paralisados ​​pela escassez de confiança no continente. Antes de poder avançar, a Europa deve resolver quer a falta de confiança entre países, quer a falta de confiança dos países nas instituições europeias.

Os países europeus dividem-se em binómios como norte vs. sul, leste vs. oeste, ‘ins’ vs. ‘outs’ e – sempre – “eles” vs. “nós”. Alguns são vistos como corruptos e não confiáveis. Outros sentem que fazem parte de uma união orwelliana, em que “somos todos iguais, mas alguns são mais iguais do que outros”.

Além disso, “Bruxelas” – o termo que também designa todas as instituições europeias – tornou-se sinónimo de elitismo, ineficiência e distância. Ora, os proprietários dessas instituições – o conjunto dos países da União Europeia – começam a desconfiar da forma como Bruxelas os serve, dos princípios pelos quais se norteia. E essa desconfiança transformou Bruxelas num bode expiatório muito conveniente para tudo o que corre mal nos Estados-membros.