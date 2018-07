Falhas nos dados sobre offshores leva fisco a abrir 120 processos

Mais de uma centena de processos no fisco para aplicar coimas a bancos, por causa de erros nas declarações anuais sobre as tranferências realizadas pelos clientes para contas bancárias de paraísos fiscais, estão em andamento, noticia o “Público” esta terça-feira.

Até agora, já foram levantados 122 autos de notícia, mais 113 do que os desencadeados em 2017 pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) relativamente a cinco entidades, todas fiscalizadas pela Unidade dos Grandes Contribuintes.

A Administração Aduaneira estabeleceu o último dia do mês de março de 2018 como o fim do prazo para que as sociedades financeiras, instituições de crédito e prestadores de serviços de pagamento submetessem, no Portal das Finanças, as declarações sobre os fluxos de capital enviados para paraísos fiscais em 2017. O prazo já expirou e o fisco já recebeu uma grande quantidade de ficheiros de substituição onde os bancos corrigiram declarações de anos anteriores, dando a conhecer, nalguns casos, novas operações bancárias omitidas inicialmente, segundo o matutino.