Falência da Toys R Us no Reino Unido põe em perigo 3 mil empregos

A empresa de brinquedos Toys R Us entrou em bancarrota no Reino Unido e estão em perigo 3 mil postos de trabalho, de acordo com informação avançada pelos administradores. Todas as lojas desta empresa irão permanecer abertas por agora e vai-se proceder a uma “liquidação ordenada” da empresa, de acordo com responsáveis da Moorfields, empresa que está a gerir esta fase da Toys R Us.

“Enquanto este processo pode afetar muitos trabalhadores da Toys R Us, ainda será decidido se alguns ou todas as lojas serão fechadas”, assinalou um dos responsáveis da empresa que está a administrar este encerramento.

“Vamos proceder a uma liquidação ordenada da carteira de lojas nas próximas semanas. As lojas permanecem abertas até novo aviso e as mercadorias estarão sujeitas a liquidação e promoções especiais”, acrescentou.