Falência da Ongoing já custou 670 milhões a Novo Banco e BCP

A falência do grupo Ongoing já custou 670 milhões de euros ao Novo Banco e ao Banco Comercial Português (BCP), que foram incapazes de recuperar os créditos concedidos àqueles que foram dos maiores acionistas da Portugal Telecom (PT), noticia o “Público”.

Este valor resulta da exposição das duas instituições financeiras à Ongoing, que no caso do Banco Espírito Santo (agora Novo Banco) chegou aos 493,5 milhões de euros e no do BCP aos 292 milhões de euros. Mesmo depois das penhoras feitas e de anulados juros sobre as dívidas, “as perdas registadas pelas duas instituições representem cerca de 440 milhões de euros, no caso do Novo Banco, e 230 milhões de euros, no caso do BCP”, informa o jornal.

Segundo o “Público”, os créditos contraídos pelo grupo liderado por Nuno Vasconcelos e Rafael Mora junto do BCP “visaram construir uma posição de 10% na PT, onde mandava o BES. Os empréstimos de 292 milhões de euros estavam garantidos pelos títulos da operadora, mas essa garantia de pouco serviu”.