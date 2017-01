Falência atinge 30 portugueses por dia

Entre janeiro e meados de dezembro do ano passado, 30 particulares e nove empresas foram decretados insolventes, em média, diariamente.

Os dados, recolhidos pelo Instituto Informador Comercial junto de bases de dados públicas, foram divulgados esta terça-feira pelo “Jornal de Notícias”. De acordo com o matutino, 2013 foi ano em que houve mais falências, e no ano passado, apesar do número elevado de insolvências, foi o mais baixo dos últimos cinco.

“Lisboa, Porto, Braga e Aveiro foram, por esta ordem, os distritos com maior número de falências de empresas em 2016, mas são também aqueles onde estes casos mais recuaram (em número absoluto). Em Lisboa, houve menos 815 empresas a fechar portas e no Porto foram menos 737”, escreve o JN.