Facebook tem patente de sistema que ativa automaticamente os microfones de dispositivos móveis

Foi descoberta há pouco tempo uma patente registada pelo Facebook que, a ser tornada realidade, pode fazer com que a rede social consiga chegar a um nível de espionagem nunca visto sobre os seus utilizadores. A patente descreve um sistema que liga automaticamente os microfones dos dispositivos para avaliar a reacção a determinados anúncios.

Esta patente foi registada pelo Facebook em Dezembro de 2016 e publicada a 14 de Junho e foi descoberta pela publicação online inglesa Metro. As tecnologias descritas na patente giram todas à volta da publicidade e como um dispositivo que tenha a aplicação da rede social instalada possa ligar o respectivo microfone quando um determinado anúncio é reproduzido de forma a gravar som ambiente.

A gravação do som ambiente é desencadeada através de um dispositivo instalado em casa a que outros dispositivos móveis (smartphone e tablets, por exemplo) estão ligados através de Bluetooth ou outra tecnologia sem fios. O dito dispositivo teria acesso à conta de Facebook e teria de estar na mesma rede que os dispositivos móveis usados para a gravação.

Depois de tudo configurado, a aplicação do Facebook podia activar os dispositivos móveis para fazer várias coisas, entre elas gravar som ambiente associado com um conteúdo patrocinado.

De seguida a aplicação processaria a gravação do som ambiente à procura de um som específico de alta frequência que estaria incluído no áudio do anúncio. Este som inaudível pode ser breve, ou mais longo e tem como objectivo detectar que parte dos anúncios é que os utilizadores dão atenção, a parte que ultrapassam ou ainda se vêm o anúncio de todo. Esta tecnologia também pode servir para ajudar o sistema a determinar se o utilizador está a utilizar um bloqueador de publicidade.

Apesar desta patente ter sido aceite, não quer dizer que o Facebook alguma vez venha a utilizar a tecnologia. Muitas vezes, grandes empresas registam patentes para impedir que outras empresas venham a desenvolver e a comercializar essas tecnologias.