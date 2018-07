Facebook revela ter permitido que 61 empresas acedessem a dados pessoais dos utilizadores

A Nike, Spotify, Oracle, AOL e Nissan estão entre as 61 empresas que tiveram autorização da Facebook para aceder a dados dos utilizadores da rede social, mesmo que estes tivessem bloqueado esse acesso.

Num conjunto de respostas escritas, enviadas ao congresso dos Estados Unidos, a Facebook fez saber que concedeu várias ligações a essas empresas para acederem ao perfil de utilizadores, bem como a dados da rede de “amigos” destes.

De acordo com o “The Guardian”, em abril de 2014, a Facebook introduziu novas regras – mais rigorosas, idealmente – para aplicações de terceiros. A empresa que gere a rede social mais famosa do mundo deu a essas empresas um ano para se adaptarem às novas regras antes de forçar restrições no acesso aos dados pessoais de utilizadores.