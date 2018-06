Facebook lança novas medidas no combate às notícias falsas

Desde o lançamento do seu programa de fact-checking por terceiros, na Primavera passada, que o Facebook expandiu esta rede a 14 países – aos quais outros se juntarão até ao final do ano. Estas entidades independentes e certificadas “avaliam a exactidão das histórias publicadas no Facebook, ajudando a rede social a reduzir a propagação de histórias consideradas falsas em cerca de 80%”.

Um dos desafios no combate à desinformação é que esta se manifesta de forma diferente nos diversos tipos de conteúdos e países. Para combater esta questão, o Facebook alargou os seus testes de fact-check de fotografia e vídeo a quatro países – que inclui o que é manipulado (ex: vídeo editados que mostram algo que na realidade não aconteceu) ou tirado do contexto (ex: uma fotografia de uma tragédia anterior associada a outro conflito, noutra data).

Com mais de um milhar de milhão de peças de conteúdo publicadas diariamente, o “Facebook está ciente que os revisores de factos não conseguem rever todas as histórias uma por uma”. Por isso mesmo, a rede social está a estudar novas formas de identificar notícias falsas e agir a uma escala maior.