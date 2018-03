Facebook dá maior tombo em quatro anos. Ações desvalorizam 6%

O Facebook está a ser penalizado pelo segundo dia consecutivo pelas investigações à empresa e as ações já deram o maior tombo em quatro anos. Os títulos da empresa de Mark Zuckerberg caem esta terça-feira 5,8% para 162,55 dólares, o valor mais baixo em seis meses, penalizado pelas suspeitas de uso indevido de informações da rede social durante a última campanha eleitoral nos Estados Unidos.

Em Nova Iorque, o índice tecnológico Nasdaq negoceia na linha de água, a avançar 0,03% para 7.346,64 pontos. Na sessão desta segunda-feira, a queda do Facebook penalizou todas as gigantes tecnológicas, que já começaram a recuperam. Entre as restantes FAANG, a Apple valoriza 0,27%, a Amazon ganha 1,56% e a Netflix sobe 0,88%, enquanto a empresa detentora da Google, a Alphabet, recua 0,82%.

“Ainda estamos a tentar perceber se o setor tecnológico ainda está sob pressão. O Facebook poderá ser uma história mais longa porque está ligado a uma história mais alargada de investigação”afirmou o estrategista chefe de mercados da B. Riley FBR, Art Hogan, em declarações à agência Reuters.