Facebook anuncia novas soluções para ajudar os pequenos negócios na economia mobile

“O Facebook está a ajudar as organizações de todo o mundo, quer sejam de pequenas ou grandes empresas , a serem bem sucedidos no contacto com os seus públicos. Temos que continuar a investir no futuro dos pequenos negócios que são o motor do crescimento económico, continuando a dar-lhes as ferramentas necessárias para o seu êxito e para a sua rápida e eficaz digitalização. O desenvolvimento do mobile a oportunidade é ainda maior para estas empresas já que em Portugal existem 5.1 milhões de utilizadores que já utilizam o Facebook através de dispositivos móveis”, revela Paulo Barreto, Country Manager do Facebook em Portugal, na apresentação do “Help Small Businesses Succeed in a Mobile Economy”.

A solução está focada em cinco áreas em que o Facebook, Instagram e Messenger podem ajudar as empresas a economizar tempo e a crescer, nomeadamente: Gestor de Anúncios (app mobile), Criatividade, Blueprint (e-learning), Messenger e Cross Border.

Numa economia mobile, o Facebook acredita que pode ajudar pequenos negócios a crescer e negócios locais a tornarem-se globais. Daí que a partir de agora disponibiliza às pequenas empresas através do Facebook, Instagram e Messenger: