Facebook alia-se ao Le Monde na luta contra as ‘fake news’

A rede social Facebook continua a utilizar todas as ferramentas que consegue para pôr fim ao flagelo das notícias falsas. Depois de, em novembro do ano passado, o Google e o Facebook terem implementado medidas para reduzir os investimentos publicitários nas páginas de notícias falsas, as empresas na área da comunicação Facebook, Google e um grupo de organizações noticiosas lançaram esta segunda-feira uma nova iniciativa em França, de forma a evitar problemas nas eleições presidenciais.

A rede social liderada por Mark Zuckerberg já indicou que vai trabalhar em parceria com diversas agências noticiosas francesas, nas quais se inclui a France Presse, a BFM TV, e com os jornais “L’Express” e “Le Monde”, de acordo com o que avançou a Reuters. Em causa está o facto de o Facebook ter sido alvo de críticas de que não fez o suficiente para evitar que as fake news fossem republicadas.

Mark Zuckerberg comprometeu-se a intensificar os esforços para eliminar as notícias falsas, com uma “deteção reforçada”, tornando mais simples o procedimento de alerta da parte dos utilizares, uma “verificação por terceiros”, como por exemplo “organizações respeitadas de verificação de factos”, no entanto “os problemas são complexos, tanto técnica como filosoficamente. Acreditamos em dar voz às pessoas. (…) Não queremos ser os juízes da verdade”.