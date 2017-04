Face Oculta: Vara vai recorrer da pena para o Constitucional

O advogado de Armando Vara disse hoje estar “desiludido e surpreendido” por o Tribunal da Relação do Porto manter a pena de cinco anos de prisão efetiva ao ex-ministro e, por isso, vai recorrer para o Constitucional.

“De todo não era a decisão que esperávamos, nem a decisão que consideramos adequada e correcta”, disse o advogado do ex-gestor, Tiago Rodrigues Bastos aos jornalistas, à saída do tribunal, citado pela Lusa.

O Tribunal da Relação do Porto confirmou esta quarta-feira a condenação do ex- ministro socialista e ex-administrador do BCP e da CGD, Armando Vara, por três crimes de tráfico de influência, mantendo a pena de cinco anos de prisão efectiva.