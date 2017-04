‘Face Oculta’: Tribunal confirma prisão efetiva de Armando Vara

Tribunal da Relação do Porto confirma a sentença de prisão efetiva a Armando Vara no âmbito do julgamento ‘Face Oculta’, noticia a RTP3.

O julgamento do processo “Face Oculta” teve início há cinco anos no Tribunal de Aveiro, e está relacionado com uma alegada rede de corrupção que pretendia favorecer o grupo de empresas de Manuel Godinho, nos negócios com empresas do setor empresarial do Estado, bem como privadas.

Os 36 arguidos foram condenados a pena de prisão, embora a maior parte tenha conseguido pena suspensa mediante o pagamento de montantes entre os três e os 25 mil euros a instituições de solidariedade social.