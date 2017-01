Fabricante do iPhone planeia investir sete mil milhões de dólares nos EUA

Lembra-se do telefonema entre Donald Trump e a Presidente do Taiwan, Tsai Ing-wen, no início de dezembro? Uma conversa que pôs ‘fim’ ao corte de relações diplomáticas com a ilha, que durava há mais de 35 anos, e que deixou a China a fervilhar com a hipótese de haver uma aproximação política entre os dois governantes.

Influência da chamada telefónica ou não, a Foxconn, cuja sede é em Taiwan, está a analisar a possibilidade de transferir parte da produção para os EUA. A notícia foi avançada pelo próprio CEO da empresa, Terry Gou, citado pelo “Wall Street Journal”.

A concretizar-se, o investimento do maior fornecedor da Apple e fabricante dos famosos iPhones será de sete mil milhões de dólares (6.500 milhões de euros) e irá criar entre 30 a 50 mil novos postos de trabalho.