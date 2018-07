Fábrica da Tesla na China resulta em mais problemas nos Estados Unidos

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, fechou um acordo crucial nesta terça-feira para começar a construir a sua segunda fábrica de montagem de automóveis, a instalar na China. A construção começará logo após as aprovações e autorizações estarem garantidas, e os primeiros veículos sairão da linha dentro de aproximadamente dois anos, disse um porta-voz da Tesla, citado pela “Bloomberg“. Levará mais dois ou três anos para a fábrica atingir a sua capacidade máxima de construção, de cerca de 500 mil veículos por ano.

O acordo preliminar é um grande esforço de mais de um ano da parte da Tesla para abrir a primeira instalação fábrica de produção na China a ser totalmente de propriedade de uma construtora estrangeira. Mas a falta de detalhes sobre o investimento está a tornar-se uma dor de cabeça porque a empresa liderada por Musk tinha apenas 2,7 mil milhões de dólares em caixa no final do primeiro trimestre. A empresa norte-americana tem queimado biliões de dólares, ao mesmo tempo que, no país de origem, acumula problemas por não conseguir entregar as encomendas do seu Modelo 3.

“A maior questão para os investidores é o que a Tesla vai pagar por isso”, disse Ben Kallo, analista da Robert W. Baird & Co. numa entrevista à Bloomberg Television. “Eles terão que obter capital”, disse.