F1 pode voltar a Portugal

O Governo português terá requerido aos responsáveis do Autódromo do Algarve para “explorar a possibilidade de trazer a F1” novamente para Portugal, escreve o Diário de Notícias.

De acordo com a edição online do Diário de Notícias, as negociações ainda estão numa fase inicial mas já terão existido alguns contactos entre os responsáveis do Autódromo do Algarve e a Liberty Media, dona da Fórmula 1.

A Autosport adianta que o Autódromo do Algarve reúne as condições necessárias para receber esta competição, sendo que a concorrência é de peso: França e Alemanha também querem voltar a receber o grande prémio.