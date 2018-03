F. Ramada vende subsidiária por 75 milhões de euros

A F. Ramada – Investimentos, SGPS, S.A. acaba de informar o mercado que celebrou, hoje, em conjunto com a sua subsidiária Ramada Aços, S.A., um acordo com o Grupo Averys para a alienação da totalidade do capital social da sua subsidiária integralmente detida, Ramada Storax, S.A.

Em comunicado enviado à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a F. Ramada revela que “o valor da transação será de 75 milhões de euros (‘entreprise value’), estimando-se, nos termos do acordo celebrado, [que] seja gerada uma mais-valia próxima dos 60 milhões de euros”.

“A Storax é uma sociedade que, em conjunto com as suas quatro subsidiárias integralmente detidas – Storax, SARL (França), Storax Limited (UK), Storax Benelux (Bélgica) e Storax España – se dedica à actividade de soluções de armazenagem e que, concentrando em Portugal toda a actividade de produção do grupo, se assume como o maior fabricante nacional a operar naquele sector”, adianta o referido comunicado da F. Ramada.