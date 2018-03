F. Ramada reforça indústria do PSI 20, mas enfrenta problemas de liquidez

A indústria do PSI 20 vai ser reforçada, enquanto a tecnologia vai deixar de estar representada. O índice de referência nacional negoceia esta segunda-feira com um novo cenário, com a entrada em vigor das mudanças feitas pela Euronext Lisbon, há duas semanas: a tecnológica Novabase regressa ao PSI Geral, enquanto a empresa de aços, armazenagem e ativos florestais F. Ramada sobe ao PSI 20.

“A entrada da F. Ramada no PSI 20 aumenta o número de empresas que operam no setor industrial presentes no índice, ainda que estas empresas operem em sub-setores diferentes”, explicou a equipa de research do BiG – Banco de Investimento Global.

A F. Ramada traz assim o aço, sistemas de armazenagem e ativos florestais, que se juntam ao papel e pasta de papel, da Altri e Navigator, e à cortiça, da Corticeira Amorim.