F. Ramada multiplica lucro por quatro, para 56,7 milhões de euros

O lucro grupo industrial F. Ramada quadruplicou no ano passado, face a 2016, para 56,7 milhões de euros, beneficiando das mais valias registadas com a venda de uma participação no grupo Base, que desenvolve atitividade na área da saúde.

Em comunicado divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a F. Ramada refere que estas mais valias estão inscritas na rubrica de “resultados relativos a investimentos”, que aumentou 20 vezes no período em análise, para 42,52 milhões de euros.

O grupo Base opera no sector de meios complementares de diagnóstico e terapêutica e registou uma faturação consolidada de aproximadamente 80 milhões de euros, em 2016.