F. Ramada e Galp dão ânimo à bolsa nacional. Europa continua mista à espera de Powell

A bolsa portuguesa negoceia esta quarta-feira, 21 de março, com sentimento positivo, numa altura em que os índices europeus transacionam em alta. A meio da manhã, o principal índice português, PSI 20, aprecia 0,46%, para 5.421,36 pontos, impulsionado pelas valorizações da F. Ramada e da Galp Energia.

A F. Ramada é a cotada que mais sobe, depois de ter entrado no PSI 20 na segunda-feira, dia 19. A empresa de aços, armazenagem e ativos florestais soma 1,52%, para 13,400 euros. Paulo Rosa, trader da Gobulling – Banco Carregosa, explica que os ganhos da cotada estão a ser alavancados pelo “anúncio da venda da totalidade do capital social da sua subsidiária, Ramada Storax, S.A”.

O trader nota que, desde que a empresa entrou para “a principal montra do mercado português”, as ações da F. Ramada já valorizaram 34%.

A Galp Energia está também em alta, ao subir 1,08% para 15,465 euros. A contribuir para este bom desempenho da empresa de energia, está a forte subida do petróleo. O Brent soma 0,53% para os 67,78 dólares por barril e o crude WTI avança 0,46% para os 63,83 dólares. Paulo Rosa indica que a matéria-prima tem vindo a valorizar bastante nos últimos dias, tendo em conta “os dados revelados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que dão conta de que os cortes da produção acordados estão a surtir efeito”. O Brent está em máximos das duas últimas sessões.

Também no setor da energia, a EDP avança 0,13% para 2,997 euros, a REN ganha 0,40% para 2,490 euros e a EDP Renováveis sobe 0,59% para 7,700 euros. Paulo Rosa nota que as ações desta última cotada estão quase a tocar os máximos atingidos na sexta-feira, quando os títulos da EDP Renováveis tocaram máximos de setembro de 2009, ao negociarem nos 7,74 euros.

A Navigator está também em alta, dadas as “boas perspetivas em relação aos resultados relativos a 2017 e a subida do preço da pasta de papel”, diz Paulo Rosa. A empresa está a registar máximos históricos, depois de ter tocado nos 4,822 euros, prolongando um ciclo de máximos consecutivos que se tem verificado nas últimas três sessões.

A Sonae valoriza 0,17%para 1,173 euros e tem-se mantido em sentido positivo desde a apresentação de resultados, que revelaram uma subida nos lucros de 6,5%. Já a Jerónimo Martins avança 0,61% para 14,940 euros.

Em terreno positivo estão ainda a Ibersol (0,89%) e a Semapa (0,31%).

Em contraciclo, destaca-se a Mota-Engil, que perde 1,08% para 3,650 euros. A desvalorizar está também o BCP. Paulo Rosa nota que “o banco tem vindo a ser penalizado nas últimas sessões, apesar de ter voltado a integrar índice de referência europeu Stoxx 600”. Desde o início do ano até 29 de janeiro, os títulos da cotada valorizaram cerca de 23%, sendo que desde o mini crash da bolsa, a empresa têm-se mantido em sentido negativo. O trader indica que nas últimas 12 sessões, 10 foram de perdas.

O BCP tem vindo também a reformular a sua administração. A composição do novo Conselho de Administração do banco ainda não está fechada e o processo está a ser discutido com o Banco Central Europeu. O banco liderado por Nuno Amado deprecia 0,78% para 0,278 euros.

A Pharol está também a recuar, tendo em conta que se prevê que vá ser reduzida a sua participação na empresa de telecomunicações brasileira Oi. Paulo Rosa nota que a posição da Pharol na Oi pode ficar diluída a 8%. Atualmente, a empresa portuguesa detém mais de 27% da Oi.

A perder estão também os CTT (-0,25%), NOS (-0,13%), Sonae Capital (-0,96%) e a Altri (-0,78%).

Fora da bolsa nacional, Paulo Rosa destaca ainda as perdas da Sonae Indústria, que cai 5,44% para 3,301 euros. A empresa, que era apontada como uma das possíveis candidatas a entrar no PSI 20 chegou a afundar mais de 11% na sessão de terça-feira, tendo essa sido a pior sessão para a Sonae Indústria desde janeiro de 2016. A cotada apresenta resultados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no próximo dia 5 de abril.

As restantes praças europeias negoceiam mistas. O índice alemão DAX soma 0,18%, o espanhol IBEX 35 valoriza 0,08% e o italiano FTSE MIB avança 0,18%. Em sentido contrário, o francês CAC 40 recua 0,02%, o britânico FTSE 100 perde 0,36% e o holandês AEX deprecia 0,05%.

“Os investidores aguardam com expectativa primeira reunião da Reserva Federal norte-americana (Fed), desde que Jerome Powell iniciou funções, em substituição de Janet Yellen. Espera-se um discurso agressivo e que reflita uma contração da política monetária dos Estados Unidos”, afirma Paulo Rosa.

O trader da Gobulling diz ainda que, nesse discurso, Jerome Powell pode vir a sinalizar quatro subidas de 0,25 pontos base na taxa de juro diretora em cada trimestre. “O mercado está receoso e a bolsa dos Estados Unidos tem vindo a ser penalizada nas últimas sessões”, afirma.

No mercado cambial, o euro valoriza 0,29%, para 1,227 dólares e a libra avança 0,49%, para 1,406 dólares. Paulo Rosa indica que o câmbio pode ganhar uma nova expressão após ser conhecida a política monetária de Jerome Powell para os próximos dias.